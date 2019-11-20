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New York'ta 114 binden fazla öğrenci 'evsiz'

ABD'nin New York kentinde, 114 binden fazla öğrencinin sığınma evi, bir akrabası veya arkadaşının yanında kaldığı bildirildi.

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ABD'nin New York Eyaleti Eğitim Dairesi'nin internet sitesinde yayımlanan raporunda, 2018-2019 öğrenim yılında 114 bin 593 öğrencinin kendi evinin bulunmadığı bilgisi yer aldı.
 
Raporda, "evsiz" olarak nitelendirilen bu öğrencilerin sayısında son 10 yılda 40 bin artış olduğu vurgulanırken, yüzde 18 ile en fazla artışın New York'un Bronx bölgesinde görüldüğü belirtildi.
 
New York şehri dışındaki eyaletin değişik yerleşim yerlerinde de 33 bin 961 evsiz öğrencinin tespit edildiği vurgulanan raporda, bu ilaveyle New York eyaletinde toplam evsiz öğrenci sayısının 148 bin 554'ü bulduğuna işaret edildi.
 
Sivil toplum kuruluşu "Çocuklar için Avukatlar"ın lideri Kim Sweet, evsiz öğrenciler konusunun büyük bir sorun olduğunu belirterek, "Yüzde 85'i siyahi ve Latin kökenli New Yorklu evsiz öğrenci sayısı, Brooklyn'deki kapalı spor salonunun kapasitesinden 6 kat fazla." ifadelerini kullandı.
 
Bu arada, New York Eğitim Dairesi'nin de okullarda evsiz öğrencileri tespit etmek ve sorunlarına çözüm bulmak için toplam 100 sosyal servis çalışanını görevlendirdiği bilgisi paylaşıldı.

Tekrar ortaya çıktılar! ´Gündüz İSPARK, akşam biz bakıyoruz´

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