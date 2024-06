New York'ta bir araya geldiler: Türkiye'mizi hiçbir zaman unutmayın

New York'ta teknoloji alanında çalışan Türkler, Türkevi'ndeki tanışma etkinliğinde buluştu.



Söz konusu etkinlik, Türkiye'nin New York Başkonsolosu Reyhan Özgür ile "Turks in Tech" topluluğunun kurucusu Aykut Karaalioğlu'nun ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Etkinliğe aralarında girişimciler, yatırımcılar ve mühendislerin de yer aldığı teknoloji sektörü çalışanları katıldı.

Özgür buradaki konuşmasında, "Turks in Tech" platformunun geçen yıl New York'ta düzenlediği etkinlikten sonra küresel anlamda önemli mesafeler katettiğini belirterek, topluluğun Avustralya'dan Avrupa'ya, Amerika'dan Kanada'ya birçok noktaya ulaştığını anlattı.

Temsilcilikler olarak her zaman yurt dışında yaşayan Türklerin girişimlerini desteklediklerine dikkati çeken Özgür, özellikle vatandaşların birlik ve beraberliğini artırmak amacıyla çeşitli etkinliklere de öncülük ettiklerini söyledi.

Özgür, dünyadaki gelişmelerin artık girişimcilik ve inovasyon üzerine kurulu olduğuna işaret ederek, "Dolayısıyla biz ne kadar çok inovatif sektörlerde yer alır ve bu sektörlerdeki çalışmaları ne kadar fazla girişimciliğe yansıtırsak o kadar hem bireysel olarak kalkınıyoruz hem de ülkemize katkı sağlanmış oluyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bu gibi etkinliklerin yeni iş birliklerine de vesile olduğunu dile getiren Özgür, "Dünyanın neresinde olursanız olun, başarı peşinde koşun ama Türkiye'mizi hiçbir zaman unutmayın. Ülkemizin faydasına olacak tüm fırsatları kullanın çünkü sizler ne kadar güçlenirseniz ülkemiz de o kadar güçlenecek ve dünyada kendimize daha geniş bir yer edineceğiz." diye konuştu.

- "DÜNYANIN HER YERİNDE YOLUNUZ AÇIK"



Karaalioğlu da "Turks in Tech"in küresel bir dayanışma platformu ve topluluk hailine geldiğini söyledi.

Katılımcılardan etkinliği yeni bağlantılar kurmak için fırsat olarak görmelerini isteyen Karaalioğlu, şunları kaydetti:

"Geçen yılki etkinliğimizden sonra, şirket kuranlarla Türkiye'ye gidip yatırım yapanlarla burada şirketini kurmuş ve memleketine destek vermek isteyenlerle tanıştık, bunların yolunu açıyoruz. Sizlere de böyle bir ailenin parçası olduğunuz için teşekkür ediyorum. Dünyanın her yerinde yolunuz açık çünkü siz 'Turks in Tech' üyesisiniz. Biz size inanıyoruz ve her zaman arkanızdayız."