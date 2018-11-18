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New York'ta Gazze protestosu düzenlendi

ABD'nin New York kentinde, İsrail’in Filistin halkına karşı uyguladığı terörü kınamak için protesto düzenlendi.

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Brooklyn semtinde "Şehitleri anma - Gazze için acil eylem" adı altında, New York ve çevresinde Filistin dayanışma örgütlerinin koalisyonu "Filistin için NY" (NY4Paleştine) tarafından organize edilen protestoda "Büyük dönüş yürüyüşü" sırasında İsrail baskınları ve hava saldırılarıyla şehit edilenler anıldı.

İsrail karşıtı pankart ve dövizlerin yanısıra bazı Filistinli şehitlerin fotoğraflarının da taşındığı protestoda, 'Filistin'e özgürlük' sloganları atıldı, İsrail’in Filistin halkında uyguladığı baskılar kınandı.

"Katledilen ve onursuz bir şekilde yaşamaya zorlanan Filistin halkının mirasını yüceltmek için toplandık" denilen protestoda, İsrail ordusunun ABD vergileriyle finanse edilmesinin durdurulması ve 'Filistin halkına karşı uyguladığı soykırımın' cezasız kalmaması çağrısı yapıldı.

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