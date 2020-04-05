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Dünya

New York'ta tıp öğrencileri Kovid-19 ile mücadele için erken mezuniyet edilecek

New York Valisi Andrew Cuomo, eyalette yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla daha etkin mücadele edebilmek için son sınıfta olan tıp öğrencilerinin erken mezun olmasına ve hemen göreve başlamasına imkan verecek kararnameyi imzalayacağını açıkladı.

AA05 Nisan 2020 Pazar 09:25 - Güncelleme: 05 Nisan 2020 Pazar 09:25
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Vali Cuomo, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ABD'de koronavirüs salgınının merkezi haline gelen New York eyaletindeki mücadeleye katkı sağlayacak bir adım atacaklarını belirtti.

Cuomo, "Bu bahar mezuniyet aşamasında olan tıp öğrencilerinin hemen (mezun sayılıp) göreve başlamasına olanak verecek bir kararnameyi imzalayacağım. Bugünler olağanüstü zamanlar ve New York'un yardıma ihtiyacı var." ifadelerini kullandı.

Buna göre Cuomo'nun söz konusu kararnameyi imzalamasının ardından eyaletteki 17 tıp fakültesinden mezun olmaya hazırlanan öğrencilerin erken mezun edilerek koronavirüsle mücadeleye katılmaları bekleniyor.

Dün salgınla ilgili düzenlediği basın toplantısında eyaletteki son durumu aktaran Cuomo, son 24 saatte eyalette koronavirüs dolayısıyla 630 kişinin hayatını kaybettiğini ve böylelikle eyalette salgından ölen kişi sayısının 3 bin 565'e yükseldiğini bildirmişti.

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