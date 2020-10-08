İSTANBUL 24°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
08 Ekim 2020 Perşembe / 20 Safer 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,9388
  • EURO
    9,3529
  • ALTIN
    483.403
  • BIST100
    1150.49
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • New York'ta koronavirüs vaka artışı nedeniyle kapatılan okul sayısı 169'a çıktı
Dünya

New York'ta koronavirüs vaka artışı nedeniyle kapatılan okul sayısı 169'a çıktı

New York'ta Kovid-19 vakalarının artması nedeniyle 169 okul 2 haftalığına kapatıldı.

AA08 Ekim 2020 Perşembe 22:58 - Güncelleme: 08 Ekim 2020 Perşembe 22:58
ABONE OL

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, düzlendiği basın toplantısında, kentte Kovid-19 vakalarının artış gösterdiği bölgelerdeki okulların kapatılacağını duyurdu.

61 okulu daha kapatma kararı aldıklarını ve salgın nedeniyle kapatılan okulların sayısının 169'a çıktığını söyleyen de Blasio, 'sarı bölge' olarak adlandırılan yerlerdeki okullarda ise 9 Ekim'den itibaren öğretmen ve öğrencilere haftalık test yapılacağını ifade etti.

Öte yandan, Ortodoks Yahudilerin yaşadığı Brooklyn'de salgın önlemlerinin artırılması ve zorunlu olmayan iş yerlerinin kapatılması, yetkililer ve Ortodoks Yahudiler arasında gerilimin yükselmesine neden oldu.

New York Valisi Andrew Cuomo'nun salgının artış gösterdiği bölgelerdeki sinagog gibi ibadet yerlerinde en fazla 10 kişinin bulunmasına müsade edileceğine yönelik kararı, Ortodoks Yahudilerin tepkisini çekti.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.