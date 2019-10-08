Camı kırıp içeri daldı! Neye uğradıklarını şaşırdılar

Kuaförde tıraş olurken beklediğiniz, bir arkadaşınızın içeri girmesi olabilir. Ancak bu kez öyle olmadı.

Bir geyiğin boynuz darbesiyle ön camı kırarak içeri dalması, New York şehrinin göbeğinde saç kesimi yapan kadın kuaför ve içerideki müşterileri hayrete düşürdü.

İçeri giren geyik bir süre ortalığı dağıttıktan sonra, kuaförün kapısında çıkıp uzaklaştı.

O anlara ait görüntüler ise dükkanın güvenlik kamerasından saniye saniye kaydedildi.

Suffolk İlçe polisi olay sonrası bir müşterinin baş ve bacak ağrısı şikayeti nedeniyle kontrol için hastaneye götürüldüğünü söyledi.

Görünüşe göre, videoda görüldüğü gibi hastaneye kaldırılan, kanepede otururken geyikin üzerinden atladığı müşteriydi.