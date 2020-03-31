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Dünya

New York'ta okullar 20 Nisan'da açılacak

ABD'de korona virüsün merkez üssü konumundaki New York'ta okulların 20 Nisan'da açılacağı belirtildi.

IHA31 Mart 2020 Salı 09:17 - Güncelleme: 31 Mart 2020 Salı 09:17
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New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, New York City sınırları içerisindeki tüm okulların korona virüs salgınına karşı önlem amacıyla bahar dönemine kadar uzaktan eğitim sistemiyle eğitim vereceğini duyurdu. Blasio, “Okulların 20 Nisan 2020 Pazartesi günü bahar tatilinin ardından yeniden açılması planlanıyor. Uzaktan öğrenmenin iyi bir alternatif olmadığını itiraf etmeliyim. Çocukların okullarından ve eğitimlerinden mahrum bırakılması kötü hissettiriyor” dedi.

ABD genelinde korona virüs vakası 164 bin 253 olarak kayıtlara geçerken 3 bin 167 kişi ise hayatını kaybetti. New York’ta ise toplam korona virüs vakası 67 bin 384’e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise bin 342’ye ulaştı.

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