İSTANBUL 21°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,0147
  • EURO
    7,704
  • ALTIN
    383.146
  • BIST100
    101110
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • New York'ta okullar Kovid-19 salgını nedeniyle bu dönem açılmayacak
Dünya

New York'ta okullar Kovid-19 salgını nedeniyle bu dönem açılmayacak

New York Valisi Andrew Cuomo, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle eyalette okulların bu dönem sonuna kadar kapalı kalacağını açıkladı.

AA01 Mayıs 2020 Cuma 20:48 - Güncelleme: 01 Mayıs 2020 Cuma 20:48
ABONE OL

Cuomo, düzenlediği basın toplantısında, 'Okulları, çocuklarımızı, öğrencilerimizi ve öğretmenlerimizi güvende tutacak şekilde bu dönem açmamız mümkün değil.' dedi.

Vali Cuomo, yaz okulları konusunda ise bu ay sonunda bir karar verileceğini belirtti.

Okulların kapanması New York'ta 4 milyondan fazla öğrenciyi etkileyecek.

İlk kez ölü sayısı 300'ün altına düştü

New York'ta virüs nedeniyle ölenlerin sayısının ise ilk kez 300'ün altına düştüğünü ve son 24 saatte 289 kişinin hayatını kaybettiğini açıklayan Cuomo, vaka sayısı düşmeye başlasa da rakamların hala yüksek olduğunu söyledi.

Aile içi şiddet arttı

Cuomo, eyalette aile içi şiddetin artışına da dikkati çekerek, karantina nedeniyle martta aile içi şiddetin yüzde 15, nisanda ise yüzde 30 arttığını kaydetti.

ABD'de salgının merkezi haline gelen New York'ta 18 binden fazla kişi Kovid-19 yüzünden hayatını kaybederken, vaka sayısı da 300 bini geçti.

Yurt dışından getirilen vatandaşlar gördükleri ilgiye ve hizmete müteşekkir

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.