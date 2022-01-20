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Dünya

New York'ta tarihi adım! Maaşını kripto para ile alacak

New York Belediye Başkanı Eric Adams, yarın ilk maaşını kripto para Bitcoin ve Ethereum ile alacağını söyledi.

AA20 Ocak 2022 Perşembe 23:10 - Güncelleme: 20 Ocak 2022 Perşembe 23:10
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Kripto parayı destekleyen ve New York'u kripto para merkezi yapmak istediğini daha önce dile getiren Adams, belediye başkanı olarak ilk maaşını yarın alacağını belirtti.

Maaşının yarın kendisine Bitcoin ve Ethereum olarak ödeneceğini açıklayan Eric Adams, "New York dünyanın merkezi ve biz kentin kripto para birimi ve diğer finansal yeniliklerin de merkezi olmasını istiyoruz." ifadesini kullandı.

Adams, belediye başkanı seçildikten sonra kripto para birimlerinin ve blokzincir teknolojisinin okullarda öğretilmesini önermişti.

ABD'de New York ve Miami kentleri ülkenin "kripto başkenti" olmak için yarışıyor.

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