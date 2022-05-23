New York'taki ''İsrail Günü'' kutlamaları Ortodoks Yahudiler ve Filistinlilerce protesto edildi

Manhattan 5. Cadde'de iki yılın ardından "Yeniden Birlikte" mottosuyla 58'incisi düzenlenen İsrail Günü Yürüyüşü, Ortodoks Yahudi cemaati Nutrei Karta International (NKI) üyeleri ve bazı Filistin yanlılarının protestosuna sahne oldu.

Yürüyüşün başlama noktası olan 59. sokak ile Central Park'ın köşesindeki alanı pankartlarla dolduran NKI üyeleri, İsrail karşıtı duruş sergilerken diğer protestocu grup ise ellerinde Filistin bayraklarıyla İsrail karşıtı slogan attı.

İsrail devletine karşı olduklarını ve "Siyonist bir devletin" dünya Yahudilerini temsil edemeyeceğini her fırsatta dile getiren Ortodoks grup, bu düşüncelerini taşıdıkları pankart ve dövizlerle ifade etti.

Bazı pankartlarda yer alan, "Yahudiler 74 yıldır İsrail'in varlığının yasını tutuyor", "Yahudilik ve Siyonizm taban tabana zıttır" gibi ifadeler dikkat çekti.

