New York'taki liderlere Gazze mesajı: İnsani felaket sonlandırılsın

İşgalci İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 354. gününde sürüyor.

ULUSLARARASI KURULUŞLARDAN NEW YORK'TAKİ LİDERLERE "GAZZE'DE İNSANİ FELAKETİ SONLANDIRMALARI" ÇAĞRISI

Birleşmiş Milletlerin (BM) başını çektiği ve insani yardım kuruluşlarının yer aldığı Kuruluşlar Arası Daimi Komitesi (IASC), BM Genel Kurulunun 79'uncusu için New York'ta bir araya gelecek dünya liderlerine "Gazze'deki korkunç insani acı ve felaketin sona erdirilmesi" çağrısında bulundu.

IASC, İsrail'in yoğun saldırıları altındaki Gazze'nin yanı sıra Orta Doğu'da artan gerilime ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, dünya liderlerinin Orta Doğu'da tansiyonun yükseldiği dönemde BM Genel Kurulu için New York'ta bir araya geleceği hatırlatılarak, "Gazze'deki korkunç insani acı ve felaketin sona ermesi talebimizi yineliyoruz." ifadesi yer aldı.

7 Ekim 2023'ten bu yana süren 11 aylık çatışmada öldürülenler de dahil her yerde masum hayatların kaybı için yas tutulduğu belirtilen açıklamada, "Derhal sürdürülebilir, acil ve koşulsuz ateşkes çağrısında bulunuyoruz. Bu, sivillerin acılarına son vermenin ve hayatları kurtarmanın tek yoludur. Tüm rehineler ve keyfi olarak gözaltına alınan herkes derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakılmalı." değerlendirmesine yer verildi.

Açıklamada, insani yardım görevlilerinin ihtiyaç sahiplerine güvenli ve engelsiz erişiminin sağlanması gerektiğine de vurgu yapılarken, artan ihtiyaçlar ve devam eden şiddet karşısında çalışmanın mümkün olmadığı kaydedildi.

Gazze'de 41 binden fazla Filistinlinin öldürüldüğü ve 95 bin 500'den fazlasının da yaralandığı belirtilen açıklamada, "2 milyondan fazla Filistinli, hayatta kalmak için temel ihtiyaçlar olan koruma, gıda, su, sanitasyon, barınak, sağlık hizmeti, eğitim, elektrik ve yakıttan yoksun." ifadeleri kullanıldı.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr Belah kentinde bir araca düzenlediği saldırı sonucu yaralanan 3 Filistinli Aksa Şehitleri Hastanesi'ne getirilerek tedavi altına alındı.

02:23 Katar, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını en güçlü ifadelerle kınarken, uluslararası toplumu, İsrail'i dizginlemek için harekete geçmeye çağırdı.

02:00 Birleşmiş Milletlerin (BM) başını çektiği ve insani yardım kuruluşlarının yer aldığı Kuruluşlar Arası Daimi Komitesi (IASC), BM Genel Kurulunun 79'uncusu için New York'ta bir araya gelecek dünya liderlerine "Gazze'deki korkunç insani acı ve felaketin sona erdirilmesi" çağrısında bulundu.

- İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 795'i çocuk, 11 bin 378'i kadın olmak üzere 41 bin 391 Filistinli şehit oldu, 95 bin 760 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 346'sı karadan işgal sürecinde olmak üzere 713 askerinin öldüğünü, 4 bin 448 askerinin yaralandığını duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 716 Filistinli hayatını kaybetti.