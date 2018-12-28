New York'taki trafo patlaması şehrin sakinlerine korku dolu bir gece yaşattı

New York'un Queens ilçesinde bulunan Consolidated Edison enerji dağıtım şirketinde bir transformatör (trafo) patlaması meydana geldi.

Patlamanın ardından gökyüzünde oluşan neon mavisi ışıklar, şehir sakinlerine korku dolu anlar yaşattı.

Uzaylı istilası sandılar

Astoria mahallesindeki patlama nedeniyle kilometrelerce öteden görülebilen neon mavisi çizgiler, şehirde çılgın fikirlerin dolaşmasına yol açtı.

Sosyal medyadan görüntü paylaşan kullanıcılardan bir kısmı, ''Ruslar elektirik şebekesine siber saldırı düzenledi'' yorumu yaparken bir kısmı da ''Bu bir uzaylı istilası'' şeklinde çılgınca yorumlarda bulundu.

Şehirde bir anda hakim olan kaosu farkeden yetkililer harekete geçti.

Konuya ilişkin açıklama yapan Belediye Başkanı Bill de Blasio, ''Con. Edison şirketindeki bir patlama nedeniyle Queens'e polis ve itfaiyeyi yönlendirdik.'' dedi.

NPYD: Uzaylı istilası yok

New York Polis Departmanı (NPYD), sosyal medyadan gelen ''uzaylı istilası'' iddiaları üzerine bir açıklama yaptı.

NPYD'nin açıklamasında, ''Şehir genelinde gördüğünüz ışıklar Quuens'teki Con. Edisson şirketindeki bir patlamadan dolayı meydana gelmiştir. Olay kontrol altındadır.'' ifadelerine yer verildi.

NPYD'nin Twitter'dan yaptığı açıklamada, can kaybı ya da yaralı olmadığı ve olayın dünya dışı bir aktivite ile ilgisinin bulunmadığı belirtildi.