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Dünya

Neyanyahu'dan Hamaney'e suikast çağrısı... ''Çatışmayı sona erdirir''

Soykırımcı İsrail Başbakanı Netanyahu, İran'ın dini lideri Hamaney'i hedef almanın 'çatışmayı artırmayıp aksine sona erdireceğini' savundu.

AA16 Haziran 2025 Pazartesi 20:08 - Güncelleme:
Neyanyahu'dan Hamaney'e suikast çağrısı... ''Çatışmayı sona erdirir''
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Amerikan ABC News kanalına bir röportaj veren soykırımcı İsrail Başbakanı Netanyahu, İran lideri Hamaney'e suikast iddiası konusunda net bir değerlendirme yaptı.

Soykırımcı Netanyahu, ABD Başkan Donald Trump'ın "İran liderine suikast planını, çatışmayı tırmandıracağı endişesiyle reddettiği" yönündeki haberlerin sorulması üzerine, "Bu, çatışmayı tırmandırmayacak, çatışmayı sona erdirecek." yanıtını verdi.

Soykırımcı İsrail Başbakanı, Hamaney'i hedef alıp almayacakları sorusuna ise, "İsrail yapması gereken şeyi yapıyor." diye karşılık verdi.

İran'ın en önde gelen nükleer bilim adamlarını hedef aldıklarını da anlatan soykırımcı Netanyahu, "Onlar açıkçası Hitler'in nükleer takımıydı." yorumunu yaptı.

Soykırımcı Netanyahu, ABD'nin en büyük çıkarının İsrail'i desteklemek olduğunu da savunarak, "Bugün Tel Aviv, yarın New York. 'Önce Amerika' mottosunu anlıyorum, ancak 'Ölü Amerika'yı anlamıyorum. Bu insanlar (İran) bunu istiyorlar." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Trump'ın, soykırımcı İsrail'in, İran lideri Hamaney'e suikast düzenleme isteğini "tansiyonu daha da artıracağı" gerekçesiyle reddettiği bildirilmişti.

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