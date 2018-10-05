Venezuela Cumhurbaşkanı Maduro: Devletin resmi kripto para birimi Petro'nun satışı 5 Kasım'da başlayacak

Maduro, 1 Ekim'de yaptığı açıklamada Petro satışının 5 Kasım´da başlayacağını belirterek, devletin resmi kripto para biriminin altı uluslararası borsada listelendiğini ve aynı zamanda Petro'nun yaygın kripto para birimleri ve resmi para karşılığında satın alınabileceğini söyledi. Maduro, şöyle konuştu:

"Bitcoin'iniz, Ethereum'unuz veya dolarınız varsa Petro alabilirsiniz ve 5 Kasım'dan itibaren Petro satışı bolivar karşılığında da Venezuela halkına sunulacak."

Maduro ayrıca, Petro için bir kripto para birimi cüzdanı geliştirildiğini fakat şu an yalnızca Android kullanıcılar için kullanıma sunulduğunu söyledi. Venezuela yönetiminin resmi internet sitesinde yayınlanan Petro resmi raporuna göre ise, daha önce petrol destekli olduğu öne sürülen Petro'nun ayrıca alüminyum, elmas, altın ve demir gibi çeşitli doğal kaynaklar tarafından da desteklendiği belirtildi.

Petro'nun Venezuela genelinde konaklama, havayolu biletleri ve emlak gibi hizmetlerde kullanılacağını söyleyen Maduro aynı zamanda Venezuela'a petrolün de Petro üzerinden satılacağını duyurdu.