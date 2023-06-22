Cumhurbaşkanı Bazoum, AA'ya verdiği özel mülakatta, terörle mücadele, bölgedeki jeopolitik gelişmeler ve ülkesinin Türkiye ile ilişkileri hakkında açıklamalarda bulundu.

Bazoum, Fransa ile ilişkilerle ilgili Nijer'in, Fransa da dahil birçok ülkeyle askeri işbirliğinin olduğunu anımsatarak, Fransa ve Nijer'in ortak operasyonlar düzenlediğini belirtti.

Fransız ordusunun, Mali'deki varlığıyla Nijer'deki varlığının şekil açısından tamamen farklı olduğuna işaret eden Bazoum, şu ifadeleri kullandı:

"Fransız birlikleri, 1 yıl öncesine kadar Mali'deydi. Mali ordusuyla hiç ilişkisi olmayan, tamamen Fransızlardan oluşan bir birlik ortaya çıktı ve buradaki varlıkları şekil değiştirdi. Ancak Nijer'de işler böyle değil. Birlikte ortak operasyonlar düzenliyoruz. Bize özellikle hava desteği veriyorlar. Son 2-3 ayda yaptığımız ortak operasyonlar oldukça başarılı geçti. Eğer gücümüzü Fransız ordusuyla birleştirmemiş olsaydık, bu sonuçları almamız imkansızdı."

Bazoum, Almanya'nın Mali'deki askerlerini Nijer'e kaydıracağı ve Nijer'in Sahel'de terörle mücadelede yeni merkez olacağına ilişkin soruya, "Almanya ile sahada ortak operasyon düzenleme gibi bir uygulamamız yok. Alman ordusu, birkaç yıldır birliklerimize eğitim veriyor. Sonuçları da gayet olumlu." yanıtını verdi.

Mali'nin Sahel'de terörle mücadele amacıyla kurulan G5 Sahel Görev Gücü'nden ayrılmasıyla G5 Sahel'in geleceğine ilişkin Bazoum, bu görev gücünün hiçbir zaman efektif çalışmadığını dile getirdi.

Bazoum, G5 Sahel'in sahadaki ihtiyaçlarla uyumlu olmaması nedeniyle başarıya ulaşamadığının altını çizerek, terörle mücadele için bu tarz bölgesel işbirlikleri yerine donanımlı, iyi eğitilmiş ordular ve komşu ülkeler arasında sınır ötesi operasyonların daha önemli olduğunu vurguladı.

- "AFRİKA ÇOK ÖNEMLİ BİR POTANSİYELE SAHİP"

Kıtanın Avrupa ile ilişkilerine de değinen Bazoum, göç konusunun Avrupa için "gerçek bir zehir" haline geldiğini anlattı.

Nijer Cumhurbaşkanı Bazoum, şöyle devam etti:

"Eğer Afrika'da nüfus, eğitimsiz ve yoksul kalmaya devam ederse, genç Afrikalılar daima Avrupa'ya gitmek isteyecektir. Bunu engellemek imkansız. Afrika'nın, Avrupa için 'zehir' olması yerine Afrika'yı kalkındırarak, eğitime teşvik ederek, gençlerin Afrika'da kalmasını sağlamak, bunun için de Avrupa sermayesini kullanmak daha iyi olacaktır. Çünkü Afrika çok önemli bir potansiyele sahip. Böylece Avrupa da kendisine fayda sağlayacak bir komşuya sahip olacak."

Türkiye ile ilişkiler ve işbirliklerini de değerlendiren Bazoum, Türkiye ile hem devletler hem de özel sektör düzeyinde işbirlikleri olduğuna dikkati çekti.

- "TÜRKİYE İLE HAYATA GEÇİRDİĞİMİZ HER ŞEYDEN ÇOK MEMNUNUZ"

Bazoum, Türkiye'nin Nijer'de sağlık, çevre, eğitim ve benzeri alanlarda çeşitli projeleri bulunduğunu aktararak şunları kaydetti:

"Türkiye ile hayata geçirdiğimiz her şeyden çok memnunuz. 10 yıl önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyoner politikası sayesinde ilişkilerimiz ciddi bir ivme kazandı. Özellikle Türk şirketlerin Nijer'e gelmesi, burada yatırım yapması ve istihdam oluşturması çok önemli bir konu. Bunu son derece memnuniyetle karşılıyoruz. Mesela; Summa gibi bir şirket, Avrupalı şirketlere örnek teşkil edecek işler yapıyor. Avrupalılara diyorum ki; 'Afrika'ya gelip buralarda iş yapmak sadece Asyalıların ya da Amerikaların işi değil, aksine bunu yapmak asıl Avrupalı şirketlere düşüyor. Bu noktada Türkiye, özel sektör bağlamında dahi Afrika'nın kalkınmasına olan bağlılığı açısından örnek bir ülke. Türk şirketlerinin hiçbir endişesi yok, risk aldılar ve karşılığını da elde ettiler."

Bazoum, Nijer'e yatırım yapmak isteyen Türk ve yabancı şirketler için bir an evvel gerekli yasal düzenlemeleri oluşturmaları gerektiğinin farkında olduklarını belirtti.