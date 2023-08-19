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Dünya

Nijer cunta yönetimi ECOWAS ile diyalog yapmayı kabul etti

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğunun (ECOWAS) Siyasi İşler, Barış ve Güvenlikten Sorumlu Komiseri Abdel-Fatau Musah, Nijer'de 26 Temmuz'da yönetime el koyan askeri yönetimin, ECOWAS ile diyaloğu kabul ettiğini belirtti.

AA19 Ağustos 2023 Cumartesi 17:30 - Güncelleme:
Nijer cunta yönetimi ECOWAS ile diyalog yapmayı kabul etti
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Musah, Nijer'deki siyasi krize ve ECOWAS'ın krizin çözümüne ilişkin oynadığı role ilişkin Gana'daki bir yerel televizyonunda açıklamalarda bulundu.

Abdel-Fatau Musah, Nijer'de Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Abdurrahmane (Ömer) Tchiani liderliğindeki askeri yönetimin, ECOWAS ile diyaloğu kabul ettiğini bildirdi.

ECOWAS'ın siyasi krize olası bir çözüm için darbe liderleriyle görüşmek üzere Nijer'in başkenti Niamey'e bir heyet gönderdiğini aktaran Musah, "Sonunda (askeri yönetim) bize bugün misyonumuzu kabul edeceklerini söylediler ve biz de tekliflerini kabul ettik, yani bugün ülkeye bir misyon gelecek, bu kesin." dedi.

Musah, ECOWAS'ın gönderdiği heyetin, tüm görüşmelerin, Nijer'deki anayasal düzenin yeniden tesis edilmesiyle sonuçlanmasını sağlayacağını dile getirdi.

Diyalog yoluyla başaramazlarsa, en son seçeneğin askeri seçenek olacağını belirten Musah, "Mesele şu ki, görüşmelerin hiçbir yere varmadığını fark edersek, sizi temin ederim ki sonu gelmeyen bir diyaloğa ya da sağırlar diyaloğuna girmeyeceğiz." diye konuştu.

- ECOWAS, ASKERİ MÜDAHALENİN TARİHİNİ BELİRLEDİ

ECOWAS ülkelerinin genelkurmay başkanlarının dün Gana'nın başkenti Akra'da düzenledikleri toplantıda Nijer'e askeri müdahalenin tarihinin belli olduğu duyurulmuştu.

ECOWAS, askerlerin emir gelir gelmez müdahaleye hazır olduğunu ilan etmiş ancak bu olası operasyonun hangi tarihte başlayacağı bilgisini vermemişti.

Bu kararın ardından Nijer devlet televizyonu, Mali ve Burkina Faso'nun Nijer'e savaş uçağı gönderdiğini açıklamıştı.

Askeri yönetimlerin görevde olduğu Burkina Faso ve Mali de daha önce yayınladıkları ortak bildiriyle, ECOWAS'ın Nijer'deki darbenin seyrini değiştirmek üzere başlatmayı planladığı askeri operasyona karşı Nijer'in yanında olduklarını ifade etmişti.

Bildiride, Nijer'e karşı herhangi bir askeri müdahalenin Burkina Faso ve Mali'ye karşı savaş açmak olduğu uyarısında bulunulmuştu.

- NİJER'DEKİ DARBE

Nijer'de Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum, 26 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurlarınca alıkonulmuş ve o akşam asker yönetime el koyduğunu duyurmuştu.

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Abdurrahmane Tchiani, 28 Temmuz'da CNSP isimli geçiş hükümetinin başına geçmişti.

CNSP, 7 Ağustos'ta Lamine Zeine'yi başbakan olarak atamış, 10 Ağustos'ta da asker ve sivillerden oluşan 21 üyeli kabineyi açıklamıştı.

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