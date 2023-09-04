İSTANBUL 27°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Eylül 2023 Pazartesi / 19 Safer 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,7698
  • EURO
    28,8949
  • ALTIN
    1668.24
  • BIST100
    8141.33
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Dünya

Nijer hava sahasını yeniden açtı

Nijer'de cunta yönetimi, 6 Ağustos'ta kapatılan hava sahasının ticari uçuşlara yeniden açıldığını duyurdu.

IHA4 Eylül 2023 Pazartesi 17:58 - Güncelleme:
Nijer hava sahasını yeniden açtı
ABONE OL

Nijer Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 6 Ağustos'ta kapatılan hava sahasının yeniden tüm ticari uçuşlara açıldığı aktarıldı. Bakanlık tarafından yasağın kaldırılmasının nedenine ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Batı Afrika Devleti Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), Nijer'in devrik Devlet Başkanı Mohamed Bazoum'un serbest bırakılması için cunta yönetimine süre vermiş, verilen sürenin dolmasının ardından ise cunta, askeri müdahale tehdidini gerekçe göstererek Nijer hava sahasının kapatıldığını açıklamıştı. Hava sahasının kapatılmasıyla Air France ve diğer hava yollarının gerçekleştirdiği bazı uçuşlar askıya alınmış, Afrika kıtasındaki uçuşlarda daha uzun rotalar kullanılmıştı.

  • Hava sahası açılıyor
  • Nijer uçuşlar
  • Ticari uçuşlar

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.