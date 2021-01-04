İSTANBUL 14°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
04 Ocak 2021 Pazartesi / 20 CemaziyelEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,4254
  • EURO
    9,0952
  • ALTIN
    463.144
  • BIST100
    1495.43
Dünya

Nijer'de 3 günlük yas

Nijer'de 100 kişinin öldüğü saldırıların ardından 3 günlük yas ilan edildi.

AA04 Ocak 2021 Pazartesi 21:04 - Güncelleme: 04 Ocak 2021 Pazartesi 21:04
ABONE OL

Nijer'de hafta sonu Mali sınırındaki 2 köye düzenlenen saldırıların ardından 3 günlük ulusal yas ilan edildi.

Yerel basında çıkan haberlere göre, İçişleri Bakanı Alkache Alhada, 100 kişinin hayatını kaybettiği saldırıların akabinde 3 günlük ulusal yas ilan edildiğini duyurdu.

Alhada, ülkenin batısında yer alan bölgede güvenliğin artırıldığını ve bölge halkına yardım götürüldüğünü söyledi.

Saldırıları henüz üstlenen olmadı.

Mali sınırı yakınlarındaki Tchombangou ve Zaroumdareye köylerine düzenlenen ve sivilleri hedef alan terör saldırılarında 100 kişi ölmüş, 25 kişide yaralanmıştı.

Köylerin bulunduğu Tillaberi bölgesi, 2017'den bu yana Mali'de yerleşik terör örgütlerinin hedefi oluyor. Bölgede sık yaşanan saldırılar nedeniyle olağanüstü hal ilan edilmişti.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.