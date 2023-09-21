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Dünya

Nijer'de alıkonulan eski Cumhurbaşkanı, ECOWAS'a şikâyette bulundu

Nijer'de görevinden askeri müdahaleyle uzaklaştırılan Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum, Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) mahkemesine başvurdu.

AA21 Eylül 2023 Perşembe 15:19 - Güncelleme:
Nijer'de alıkonulan eski Cumhurbaşkanı, ECOWAS'a şikâyette bulundu
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Bazum'un Senegalli avukatı Seydou Diagne, basına yaptığı açıklamada, Bazum ve ailesine yapılan "keyfi gözaltı" ve "alıkonulma" nedeniyle ECOWAS Adalet Divanına şikayette bulunduklarını duyurdu.

Muhammed Bazum, eşi Hadiza Bazum ve oğlu Salem Bazum, askerin yönetime el koyduğu 26 Temmuz'dan bu yana şahsi konutlarında ev hapsinde tutuluyor.

Başta ECOWAS olmak üzere uluslararası toplum, askeri yönetime Bazum'un serbest bırakılması ve anayasal düzene dönülmesi çağrısında bulunuyor.

Buna karşın askeri yönetimin, Bazum'u "vatana ihanetten" yargılamak istediği ve serbest bırakmayacağı belirtiliyor.

Başta Fransa olmak üzere ABD, Fransa ve AB, sık sık yaptıkları Bazum'a destek açıklaması yapıyor.

- NİJER'DEKİ DARBE

Nijer'de Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum, 26 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurlarınca alıkonulmuş ve o akşam asker, yönetime el koyduğunu duyurmuştu.

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Abdurrahmane Tchiani, 28 Temmuz'da CNSP isimli geçiş hükümetinin başına geçmişti.

CNSP, 7 Ağustos'ta Lamine Zeine'yi başbakan olarak atamış, 10 Ağustos'ta asker ve sivillerden oluşan 21 üyeli kabineyi açıklamıştı.

  • ECOWAS
  • Nijer
  • Muhammed Bazum
  • Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu
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