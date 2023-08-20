İSTANBUL 30°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Ağustos 2023 Pazar / 4 Safer 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,0717
  • EURO
    29,5254
  • ALTIN
    1644.53
  • BIST100
    7513.29
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Nijer'de askeri yönetim destekçileri meydanlara çıktı
Dünya

Nijer'de askeri yönetim destekçileri meydanlara çıktı

Nijer'in başkenti Niamey'de askeri yönetim destekçileri gösteri düzenledi.

AA20 Ağustos 2023 Pazar 16:55 - Güncelleme:
Nijer'de askeri yönetim destekçileri meydanlara çıktı
ABONE OL

Niamey'de Ulusal Meclis önünde toplanan göstericiler, Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğunun (ECOWAS) olası askeri müdahalesine karşı çıkarak Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP) isimli askeri yönetime desteğini yineledi.

Göstericiler, Nijer ve Rusya bayraklarının yanı sıra "Wagner sizi bekliyoruz", "Fransa defol", "Fransa'ya hayır, Rusya'ya evet" yazılı pankartlar taşıdı.

Dün CNSP lideri Abdurrahmane Tchiani, sivil yönetime geçişin en fazla 3 yıl içinde tamamlanacağını duyurmuştu.

Tchiani, ECOWAS'ın olası askeri müdahalesinin çetrefilli sonuçlar doğuracağı konusunda uyarmıştı.

ECOWAS ülkelerinin genelkurmay başkanlarının Gana'nın başkenti Akra'da düzenledikleri toplantıda Nijer'e askeri müdahalenin tarihinin belli olduğu ifade edilmişti.

ECOWAS, askerlerin emir gelir gelmez müdahaleye hazır olduğunu ilan etmiş ancak bu olası operasyonun hangi tarihte başlayacağı bilgisini paylaşmamıştı.

- Nijer'deki darbe

Nijer'de Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum, 26 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurlarınca alıkonulmuş ve o akşam asker yönetime el koyduğunu duyurmuştu.

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Abdurrahmane Tchiani, 28 Temmuz'da CNSP isimli geçiş hükümetinin başına geçmişti.

CNSP, 7 Ağustos'ta Lamine Zeine'yi başbakan olarak atamış, 10 Ağustos'ta da asker ve sivillerden oluşan 21 üyeli kabineyi açıklamıştı.

  • askeri yönetim destekçileri
  • Niameyde gösteri
  • askeri yönetim destek

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.