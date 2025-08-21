İSTANBUL 30°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Ağustos 2025 Perşembe / 27 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,9397
  • EURO
    47,6748
  • ALTIN
    4396.17
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Nijer'de Boko Haram dehşet saçtı: Katliamdan sonra onlarca kişiyi kaçırdılar
Dünya

Nijer'de Boko Haram dehşet saçtı: Katliamdan sonra onlarca kişiyi kaçırdılar

Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram'ın düzenlediği saldırıda 4 sivil yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi kaçırıldı.

AA21 Ağustos 2025 Perşembe 19:07 - Güncelleme:
Nijer'de Boko Haram dehşet saçtı: Katliamdan sonra onlarca kişiyi kaçırdılar
ABONE OL

Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram'ın düzenlediği saldırıda 4 sivil yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi kaçırıldı.

Yerel basında yer alan haberlere göre, Borno eyaletinin Konduga bölgesinde sivillere eşlik eden güvenlik görevlileri, Boko Haram'ın saldırısına uğradı.

Saldırıda 4 sivil hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de kaçırıldı.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın, 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel terör eylemlerinde on binlerce kişi yaşamını yitirdi.

Terör örgütü, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenledi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Ülkede terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kaldı.

  • nijer
  • boko haram
  • terör

ÖNERİLEN VİDEO

Göç yolunda nefes molası! Leyleklerden Sultangazi'de kartpostallık durak

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.