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Dünya

Nijer'de Çalışma ve İstihdam Bakanının ölüm nedeninin Kovid-19 olduğu açıklandı

Nijer'de pazar günü hayatını kaybeden Çalışma ve İstihdam Bakanı Mohamed ben Omar'ın ölüm nedeninin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) olduğu bildirildi.

AA05 Mayıs 2020 Salı 07:54 - Güncelleme: 05 Mayıs 2020 Salı 08:03
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Ulusal televizyon kanalı Tele Sahel'de yer alan haberde, mensubu olduğu Sosyal Demokrat Partisinin (PSD) önceki gün hayatını kaybettiğini duyurduğu Bakan Omar'ın, Kovid-19'dan öldüğünün kesinleştiği belirtildi.

Haberde ayrıca, Bakanın yüzünde maske ile "Kovid-19'un ciddiye alınması gereken ölümcül bir virüs olduğu ve hızla yayıldığı ancak disiplinli davranarak Kovid-19'dan korunabileceği" uyarısını dile getirdiği bir konuşmasına da yer verildi.

Ülkenin önemli politikacılarından olan ve birçok kez bakanlık yapan Mohamed ben Omar, tedavi gördüğü Niamey Hastanesinde 55 yaşında pazar günü yaşamını yitirmişti.

Öte yandan 184 Kovid-19 vakası bulunan ülkede virüs bulaşan 37 kişi yaşamını yitirirken 534 kişi sağlığına kavuştu.

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