İSTANBUL 27°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Ağustos 2023 Perşembe / 24 Muharrem 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,0398
  • EURO
    29,8408
  • ALTIN
    1669.94
  • BIST100
    7710.57
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Nijer'de cunta yeni kabineyi açıkladı: Başbakan aynı zamanda bakanlık yapacak
Dünya

Nijer'de cunta yeni kabineyi açıkladı: Başbakan aynı zamanda bakanlık yapacak

Nijer'de cunta yönetiminin açıkladığı yeni kabinede geçici Başbakanlığa getirilen Lamine Zeine Ali Mahamane, aynı zamanda Ekonomi ve Finans Bakanlığı görevini de yürütecek.

IHA10 Ağustos 2023 Perşembe 12:42 - Güncelleme:
Nijer'de cunta yeni kabineyi açıkladı: Başbakan aynı zamanda bakanlık yapacak
ABONE OL

Nijer Devlet Başkanı Mohamed Bazoum'un 26 Temmuz'da Muhafız Alayı tarafından Başkanlık Sarayı'nda alıkonduğunun açıklanmasından bir gün sonra devlet televizyonunda darbe bildirisi okunmuş ve yönetime el konulmuştu. 28 Temmuz'da ise Devlet Başkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Abdourahmane Tchiani'nin geçiş hükümetinin başkanı olduğu açıklanmıştı. Bugün cunta yönetimi yeni kabineyi açıkladı. Bölge ülkeleri tarafından Bazoum'un serbest bırakılması çağrılarına rağmen oluşturulan kabinede, atamalar Tchiani tarafından gerçekleştirildi. Gece saatlerinde açıklanan Tchiani başkanlığındaki kabinede 21 bakan yer aldı.

Askeri ve sivil isimlerin yer aldığı kabinede geçici Başbakanlığa getirilen Lamine Zeine Ali Mahamane, aynı zamanda Ekonomi ve Finans Bakanlığı görevini de yürütecek. Tchiani'nin yardımcısı olarak kabul edilen eski Genelkurmay Başkanı Salifou Mody, Savunma Bakanlığı görevine getirildi. Devlet kanalında darbe bildirisini okuyan Ordu Sözcüsü Amadou Abdramane ise Gençlik ve Spor Bakanı oldu.

  • Lamine Zeine Ali Mahamane
  • Geçici Başbakan
  • cunta
  • nijer
  • darbe

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.