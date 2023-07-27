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Dünya

Nijer'de darbeye karşı direniş çağrısı

Nijer'de dün askerin yönetime el koyduğunu duyurmasının ardından kendisini geçici hükümet başkanı ilan eden Dışişleri Bakanı Hassoumi Massaoudou, darbenin gerçekleşmediğini belirterek Nijer halkına direniş çağrısında bulundu.

AA27 Temmuz 2023 Perşembe 13:12 - Güncelleme:
Nijer'de darbeye karşı direniş çağrısı
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Kendilerine "Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP)" ismini veren bir grup askerin dün gece devlet televizyonundan darbe bildirisi okuması ve yönetime el koyduklarını duyurması sonrasında Massaoudou, Twitter'dan yaptığı paylaşımında, "Tüm yurtseverlere, tüm demokratlara bu girişime engel olma çağrısında bulunuyorum." ifadesini kullandı.

France 24 yayınına da katılan Massaoudou, iki taraf arasındaki arabuluculuk çabalarının devam ettiğini ve hala nihai sonuca ulaşmadıklarını kaydetti.

Kendini geçici hükümet başkanı ilan eden Massaoudou, "Görüşmeler sürerken darbe bildirisi okundu. Şu an hiçbir şey bitmiş değil. Nijer'de seçilmiş cumhurbaşkanı hala Mohamed Bazoum. Bu bir darbe değil hala darbe girişimidir. Nijer halkı da bunu asla kabul etmeyecektir." dedi.

Cumhurbaşkanı Mohamed Bazoum da Twitter hesabından, "Zorlukla elde edilen kazanımlar korunacak, demokrasiyi ve özgürlüğü isteyen tüm Nijerliler bunu görecek." paylaşımını yaptı.

Bazoum, dün sabah saatlerinde Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurları tarafından alıkonulmuştu.

Halk, darbeyi engellemek için sokağa çıkmış ve Bazoum'un serbest kalması için protesto gösterisi düzenlemişti.

Darbenin arkasında yaklaşık 10 yıldır Cumhurbaşkanı Muhafız Alayı komutanı olarak görev yapan General Omar Tchiani'nin olduğu ortaya çıkmıştı.

  • Nijer
  • darbe girişimi
  • direniş çağrısı

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