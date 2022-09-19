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Dünya

Nijer'de Fransa karşıtı eylem düzenlendi

Nijer'de konuşlu Fransız askerlerinin ülkedeki varlığı protesto edildi.

AA19 Eylül 2022 Pazartesi 01:37 - Güncelleme:
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Başkent Niamey'de M62 isimli sivil toplum örgütü tarafından organize edilen gösteride, eylemciler Toumo meydanından Ulusal Meclise kadar yürüdü.

Aynı zamanda hayat pahalılığını da protesto eden göstericiler, ülkede konuşlu Fransız ordusunun aleyhinde sloganlar attı.

"Fransız ordusu defol" yazılı dövizlerin yer aldığı gösteride Rusya bayraklarının taşınması da dikkati çekti.

M63, Nijer'in 62'nci bağımsızlık yıl dönümünde 3 Ağustos'ta, Nijer halkının onuru ve bağımsızlığını korumak iddiasıyla kurulmuştu.

Fransa, 2013'ten bu yana Mali'de yürüttüğü Barkhane operasyonuna son vermiş ve Fransız askerlerinin bir kısmı Nijer'e çekilmişti.

Fransızların ülkede konuşlanması Niamey yönetiminin izniyle gerçekleşse de Nijer halkı topraklarındaki Fransız varlığına şiddetle karşı çıkıyor.

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