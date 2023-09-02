İSTANBUL 27°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Eylül 2023 Cumartesi / 17 Safer 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,709
  • EURO
    28,8612
  • ALTIN
    1665.01
  • BIST100
    8056.12
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Nijer'de Fransa karşıtı protesto: Ülkeyi terk edin
Dünya

Nijer'de Fransa karşıtı protesto: Ülkeyi terk edin

Nijer'in başkenti Niamey'de cunta destekçisi binlerce kişi, Fransız birliklerinin ülkeden çekilmesi için protesto düzenledi.

2 Eylül 2023 Cumartesi 22:13 - Güncelleme:
Nijer'de Fransa karşıtı protesto: Ülkeyi terk edin
ABONE OL

Nijer'de ordunun 26 Temmuz'da yönetime el koymasının ardından ülkede sular durulmuyor. Başkent Niamey'de cunta destekçisi binlerce kişi Fransız birliklerin ülkeden gönderilmesi için sokağa döküldü. Fransız askerlerinin bulunduğu askeri üste toplanan göstericiler, "Fransız ordusu ülkemizden geri çekilsin" yazılı pankartlar taşıdı. Fransa'yı protesto eden göstericiler cunta yönetimine desteklerini sundu.

NE OLMUŞTU?

Nijer Dışişleri Bakanlığı, Fransa'nın Niamey Büyükelçisi Sylvain Itte'ye 25 Ağustos'ta ülkeden ayrılması için 48 saat süre vermişti. Ancak Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Itte'nin görevini sürdüreceğini açıklamıştı. Darbe liderlerine karşı sert bir tavır takınan Macron Fransa'nın, eski sömürgesi Nijer'in düşmanı olmadığını ifade etmişti.

NİJER'DEKİ DARBE

Nijer Devlet Başkanı Mohamed Bazoum, 26 Temmuz'da Muhafız Alayı tarafından Başkanlık Sarayı'nda alıkonulmuş, Ordu Sözcüsü Amadou Abdramane ulusal kanalda darbe bildirisi okumuştu. Devlet Başkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Omar Tchiani daha sonra kendisini ülkenin yeni lideri ilan etmişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.