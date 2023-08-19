İSTANBUL 32°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Ağustos 2023 Pazar / 4 Safer 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,0717
  • EURO
    29,5254
  • ALTIN
    1644.53
  • BIST100
    7513.29
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Nijer'de geçiş hükümeti lideri Tchiani: Geçiş hükümeti en fazla 3 yıl görev yapacak
Dünya

Nijer'de geçiş hükümeti lideri Tchiani: Geçiş hükümeti en fazla 3 yıl görev yapacak

Nijer'de Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP) isimli geçiş hükümetinin lideri Abdurrahmane Tchiani, sivil yönetime geçişin en fazla 3 yıl içinde tamamlanacağını duyurdu.

AA19 Ağustos 2023 Cumartesi 23:58 - Güncelleme:
Nijer'de geçiş hükümeti lideri Tchiani: Geçiş hükümeti en fazla 3 yıl görev yapacak
ABONE OL

CNSP lideri Tchiani, devlet televizyonundan ulusa sesleniş konuşması yaptı.

Amaçlarının iktidarı ele geçirmek olmadığının altını çizen Tchiani, "Geçiş hükümeti en fazla 3 yıl görev yapacak." dedi.

Tchiani, siyasi partilere de kapsayıcı bir diyalog kurmak adına 30 gün içerisinde geçiş sürecine ilişkin hazırlayacakları yol haritalarını teslim etme çağrısında bulundu.

ECOWAS'ın olası bir askeri müdahalesinin "Pandora'nın Kutusunu" açacağına vurgu yapan Tchiani, bunun çok çetrefilli sonuçlar doğuracağı konusunda uyardı.

Tchiani, Nijer halkının isteklerini dikkate alınması koşuluyla her türlü diyaloğa açık olduklarının da altını çizdi.

NİJER'DEKİ DARBE

Nijer'de Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum, 26 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurlarınca alıkonulmuş ve o akşam asker yönetime el koyduğunu duyurmuştu.

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Abdurrahmane Tchiani, 28 Temmuz'da CNSP isimli geçiş hükümetinin başına geçmişti.

CNSP, 7 Ağustos'ta Lamine Zeine'yi başbakan olarak atamış, 10 Ağustos'ta da asker ve sivillerden oluşan 21 üyeli kabineyi açıklamıştı.

  • geçiş hükümeti
  • sivil yönetim
  • 3 yıl

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.