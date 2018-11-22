Nijer'de düzenlenen silahlı saldırıda 6 kişi yaşamını yitirdi

Nijer yerel basınında yer alan habere göre, Diffa'nın doğusundaki Toumour köyünde yapılan silahlı saldırıda, Fransız maden şirketi Foraco için çalışan 6 teknisyen yaşamını yitirdi.

Savunma Bakanı Kalla Moutari, dün gece gerçekleşen saldırının Boko Haram terör örgütü tarafından düzenlendiğini belirtti.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram terör örgütü, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de saldırılar yapıyor.

Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre, 2015-2017 yıllarında Boko Haram'ın Nijer'de düzenlediği 244 saldırıda 582 kişi ölmüştü.