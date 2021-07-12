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Dünya

Nijer'de terör saldırı: 54 ölü

Nijer'in Mali sınırında düzenlenen terör saldırısında 5 sivil ve 4 asker yaşamını yitirirken 40 terörist etkisiz hale getirildi.

AA12 Temmuz 2021 Pazartesi 23:01 - Güncelleme: 12 Temmuz 2021 Pazartesi 23:01
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Hükümetten yapılan açıklamaya göre, Tillaberi bölgesindeki Tchoma Bangou köyü silahlı teröristlerin saldırısına uğradı.

Olayda 5'i sivil, 4'ü asker 9 kişi hayatını kaybetti, 40 terörist etkisiz hale getirildi.

Tillaberi'ye 21 Mart'ta düzenlenen saldırıda 141 kişi, yine aynı bölgeye 15 Mart'ta düzenlenen saldırıda da 58 kişi hayatını kaybetmişti.

Sahel bölgesinde "3 ülke sınırı" olarak bilinen Burkina Faso, Mali ve Nijer, son yıllarda terör örgütü El Kaide'ye bağlı gruplarla DEAŞ'in saldırılarına maruz kalıyor.

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