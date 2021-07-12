Nijer'de terör saldırı: 54 ölü

Hükümetten yapılan açıklamaya göre, Tillaberi bölgesindeki Tchoma Bangou köyü silahlı teröristlerin saldırısına uğradı.
Olayda 5'i sivil, 4'ü asker 9 kişi hayatını kaybetti, 40 terörist etkisiz hale getirildi.
Tillaberi'ye 21 Mart'ta düzenlenen saldırıda 141 kişi, yine aynı bölgeye 15 Mart'ta düzenlenen saldırıda da 58 kişi hayatını kaybetmişti.
Sahel bölgesinde "3 ülke sınırı" olarak bilinen Burkina Faso, Mali ve Nijer, son yıllarda terör örgütü El Kaide'ye bağlı gruplarla DEAŞ'in saldırılarına maruz kalıyor.