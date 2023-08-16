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Dünya

Nijer'de terör saldırısı: 17 asker hayatını kaybetti

Nijer'in Mali sınırında düzenlenen terör saldırısında 17 asker hayatını kaybetti.

AA16 Ağustos 2023 Çarşamba 11:57 - Güncelleme:
Nijer'de terör saldırısı: 17 asker hayatını kaybetti
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Nijer Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, askeri konvoyun, Tillaberi bölgesinde yer alan Boni ve Torodi ilçeleri arasında kimliği belirsiz silahlı kişilerce saldırıya uğradığı kaydedildi.

Açıklamada, saldırıda 17 askerin yaşamını yitirdiği, 20 askerin yaralandığı belirtildi.

Tillaberi, "3 ülke sınırı" olarak bilinen Nijer, Mali ve Burkina Faso'nun ortak paylaştığı sınır hattında yer alıyor.

Bu sınır hattı El Kaide ve DEAŞ bağlantılı terörist grupların sık sık saldırısına uğruyor.

Terörle mücadele operasyonlarında yaklaşık 12 bin Nijerli asker görev alırken, bunların neredeyse yarısı 1400 kilometre uzunluğundaki Mali ve Burkina Faso sınırında bulunuyor.

  • terör saldırısı
  • asker ölümleri
  • Nijer

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