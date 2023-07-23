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Dünya

Nijer'de terör saldırısı düzenlendi!

Nijer'in Mali sınırında düzenlenen terör saldırısında 12 kişi yaşamını yitirdi.

AA23 Temmuz 2023 Pazar 06:37 - Güncelleme:
Nijer'de terör saldırısı düzenlendi!
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Yerel yetkililerden alınan bilgiye göre, kimliği belirsiz silahlı kişiler, Tillaberi bölgesinin Anzourou köyünde bir tarım arazisini bastı.

Olayda tarlada bulunan 12 kişi hayatını kaybetti.

Tillaberi, "3 ülke sınırı" olarak bilinen Nijer, Mali ve Burkina Faso'nun ortak paylaştığı sınır hattında yer alıyor.

Bu sınır hattı El Kaide ve DEAŞ bağlantılı terörist gruplarının sık sık saldırısına uğruyor.

Terörle mücadele operasyonlarında yaklaşık 12 bin Nijerli asker görev alırken, bunların neredeyse yarısı 1400 kilometre uzunluğundaki Mali ve Burkina Faso sınırında bulunuyor.

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