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Dünya

Nijer'de Türkiye'deki depremzedeler için Kur'an-ı Kerim okutuldu

Nijer'in başkenti Niamey'de, 'asrın felaketi' olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için dua edildi.

AA18 Şubat 2023 Cumartesi 02:34 - Güncelleme:
Nijer'de Türkiye'deki depremzedeler için Kur'an-ı Kerim okutuldu
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Nijer Dayanışma ve Kalkınma Derneği (SADEN-NIGER) tarafından İmam Warche Camisi'nde düzenlenen programa, Türkiye mezunları, Nijer Maarif Okulları yetkilileri, Nijer İslam Derneği ve birçok sivil toplum örgütünden temsilciler katıldı.

Programda, depremzedeler için Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi ve hatim indirildi.

SADEN-NIGER Genel Koordinatörü, Türkiye mezunu Zakou Billou, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'deki deprem felaketini üzüntüyle öğrendiklerini ve ilk günden itibaren Türk halkı için dua ettiklerini söyledi.

Billou, "Afrika coğrafyasında pek yaşanmayan deprem felaketinin sebep olduğu yıkım karşısında şok olduk. Türkiye çok zor günlerden geçiyor, bizim de elimizden dua etmekten başka bir şey gelmiyor. Eminiz Türkiye yaralarını kısa sürede sarıp bu zorlukların da üstesinden gelecektir. Bu süreçte Nijer halkı olarak elimizden gelen tüm desteği sunmaya hazırız." dedi.

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