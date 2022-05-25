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Dünya

Nijer'de yaklaşık 40 Boko Haram üyesi etkisiz hale getirildi

Nijer'in güneydoğusunda düzenlenen operasyonda yaklaşık 40 Boko Haram üyesi öldürüldü.

AA25 Mayıs 2022 Çarşamba 23:07 - Güncelleme:
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Nijer Silahlı Kuvvetlerinden (FAN) yapılan açıklamada, ülkenin güneydoğusundaki Diffa bölgesine 24-25 Mayıs gecesi Boko Haram üyelerine operasyon yapıldığı duyuruldu.

Birçok askeri mühimmatın ele geçirildiği belirtilen açıklamada, yaklaşık 40 Boko Haram üyesinin öldürüldüğü bildirildi.

Komşu ülke Mali'de faaliyet gösteren El Kaide ve DEAŞ bağlantılı terörist gruplar, Burkina Faso ve Nijer'de de sık sık saldırılar düzenliyor.

Nijer, Sahel'deki diğer komşusu Burkina Faso ile ortak askeri operasyonlar düzenlese de Mali'de konuşlu terörist grupların gücünü zayıflatamıyor.

Birleşmiş Milletler verilerine göre, Nijer'deki terör saldırıları nedeniyle son 3 yılda 313 bin kişi ülke içinde yer değiştirdi, 235 bin kişi komşu ülkelere sığınmak zorunda kaldı.

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