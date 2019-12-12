Nijer'deki askeri garnizona saldırıyı DEAŞ üstlendi

İnternet Güvenlik İzleme Servisinin (SITE Intelligence Group), terör örgütünün yayın organı Amaq ajansına dayandırdığı bilgiye göre, DEAŞ’ın Afrika kolu Batı Afrika Vilayeti (ISWAP), Inates kentindeki askeri garnizonun hedef alındığı saldırıyı üstlendi.

ISWAP, DEAŞ üyelerinin garnizonun kontrolünü birkaç saat elinde tuttuğunu ve 100 askeri öldürdüğünü ileri sürdü.

Diğer yandan, G5 Sahel ülkeleri liderleriyle Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 16 Aralık’ta Fransa’nın güneyindeki Pau kentinde yapacağı görüşme, saldırı nedeniyle gelecek yıla ertelendi.

Inates'teki garnizona yönelik saldırıda, ordunun son açıkladığı verilere göre, 71 asker hayatını kaybetti, 12 asker yaralandı. Saldırıda çok sayıda asker de kayboldu.

Tillaberi'nin bazı bölgelerinde OHAL uygulanıyordu

Ülkenin batısındaki Tahoua bölgesinde dün askeri bir noktaya düzenlenen saldırıda, 3 asker hayatını kaybetmiş, 14 saldırgan etkisiz hale getirilmişti.

Öte yandan, Tillaberi ve Tahoua'nın bazı bölgelerinde 2017'den bu yana uygulanan olağanüstü hal 3 ay daha uzatılmıştı.

Nijer yönetimi, ekimde, insani yardım kuruluşlarının yanlarında askeri refakat olmadan bölgeyi ziyaret etmelerini yasaklamıştı.