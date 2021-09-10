Nijer'deki eğitimlere terör engeli

AA 10 Eylül 2021 Cuma 00:55 - Güncelleme: 10 Eylül 2021 Cuma 00:55

UNICEF'ten yapılan yazılı açıklamada, ülkede son yıllarda artan terör saldırıları ve güvenlik sorunu yüzünden 312 ila 377 okulun kapalı olduğu kaydedildi.

Açıklamada, saldırılardan özellikle Tillaberi, Tahoua, Diffa bölgelerinin etkilendiği ve 22 bin çocuğun eğitim alamadığı belirtildi.

Komşu ülke Mali'deki El Kaide ve DEAŞ bağlantılı terörist gruplar, Burkina Faso ve Nijer'de de sık sık saldırı düzenliyor.

Nijer, Sahel'deki diğer komşusu Burkina Faso ile ortak askeri operasyonlar düzenlese de Mali'de konuşlu terörist grupların gücünü zayıflatamıyor.

Birleşmiş Milletler verilerine göre, Nijer'deki terör saldırıları nedeniyle son 3 yılda 313 bin kişi ülke içinde yer değiştirdi, 235 bin kişi komşu ülkelere sığınmak zorunda kaldı.

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), ocaktan temmuza kadar, Nijer'in Mali ve Burkina Faso sınırında düzenlenen 9 terör saldırısında 420 sivilin yaşamını yitirdiğini duyurmuştu.