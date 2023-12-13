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Dünya

Nijer'deki Fransız askerlerinin ülkeden ayrılması için tarih verildi

Nijer'de 26 Temmuz'da iktidarı ele geçiren askeri yönetim, tüm Fransız askerlerinin 22 Aralık'a kadar ülkeden ayrılacağını duyurdu.

AA13 Aralık 2023 Çarşamba 18:51 - Güncelleme:
Nijer'deki Fransız askerlerinin ülkeden ayrılması için tarih verildi
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Silahlı Kuvvetlerden yapılan yazılı açıklamada, ülkede konuşlu Fransız askerlerinin, lojistik ekipmanlarıyla en geç 22 Aralık'ta Nijer'den ayrılacağı bildirildi.

Açıklamada, dün itibarıyla ülkede konuşlu yaklaşık 1500 askerden 1346'sının Nijer'den ayrıldığı ve 157 askerin de söz konusu tarihe kadar ülkeyi terk edeceği belirtildi.

Nijer'de 26 Temmuz'da iktidarı ele geçiren askeri yönetim, Fransa ile askeri anlaşmaları feshetmiş ve Fransız askerlerinin ülkeden ayrılmasını talep etmişti.

Bunun üzerine Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransız askerlerinin ekimden başlayarak yıl sonuna kadar ülkeden tamamen ayrılacağını duyurmuştu.

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