İSTANBUL 26°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Eylül 2020 Perşembe / 29 Muharrem 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,5519
  • EURO
    8,9597
  • ALTIN
    472.259
  • BIST100
    1110.66
Dünya

Nijer'deki saldırıyı DEAŞ üstlendi

Nijer'de 9 Ağustos'ta zürafa koruma alanına düzenlenen saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi.

AA17 Eylül 2020 Perşembe 21:25 - Güncelleme: 17 Eylül 2020 Perşembe 21:25
ABONE OL

 Nijer'de 9 Ağustos'ta zürafa koruma alanına düzenlenen ve 6'sı Fransız 8 kişinin yaşamını kaybettiği saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi.

ABD merkezli radikal ve ırkçı grupların faaliyetlerini takip eden platform "SITE"da yer alan haberde, Nijer'de Koure Zürafa Koruma Alanına düzenlenen saldırıyı DEAŞ'ın üstlendiği bildirildi.

SITE, haberi, DEAŞ'ın propaganda organı El Naba'da paylaştığı bilgilere dayandırdı.

Başkent Niamey'e 60 kilometre mesafede bulunan Koure Zürafa Koruma Alanına 9 Ağustos'ta düzenlenen silahlı saldırıda 6 Fransız insani yardım görevlisi ile Nijerli bir rehber ve şoför yaşamını yitirmişti.

Saldırıdan sonra Nijer koruma alanını kapatırken Fransa da Niamey haricinde tüm ülkeyi kırmızı bölge ilan etmişti.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.