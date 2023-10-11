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Dünya

Nijer'den ülkeyi terk etmesi için BM'ye 72 saat

Nijer'de 26 Temmuz'da başa geçen askeri yönetim, Birleşmiş Milletler (BM) Nijer Mukim Koordinatörü Louise Aubin'e ülkeden ayrılması için 72 saat süre tanıdı. Nijer Dışişleri Bakanlığı tarafından BM Genel Sekreterliğine gönderilen 10 Ekim tarihli notada, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, Nijer'in 78. BM Genel Kuruluna ve diğer uluslararası toplantılara katılımını engellemek amacıyla 'Fransa tarafından kışkırtılarak arka planda gizli manevralar' yaptığı belirtildi.

AA11 Ekim 2023 Çarşamba 15:50 - Güncelleme:
Nijer'den ülkeyi terk etmesi için BM'ye 72 saat
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Notada, Nijer'in bu nedenle Viyana'da 23-29 Eylül'de düzenlenen Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Kurulu ve 5 Ekim'de Riyad'da yapılan Dünya Posta Birliği Olağanüstü Genel Kurulu'na katılamadığı anımsatıldı.

Notada, "BM Genel Sekreteri'nin Nijer ve Nijer halkına zarar verme isteği" nedeniyle BM Nijer Mukim Koordinatörü Aubin'in 72 saat içinde ülkeden ayrılması gerektiği kaydedildi.

NİJER İLE BM ARASINDAKİ GERİLİM

Nijer'deki askeri yönetim, 78. BM Genel Kurulu'nda ülkeyi temsil etmesi için daha önce Nijer'in BM temsilcisi olan ve geçiş hükümetinde Dışişleri Bakanı olarak atanan Bakary Yaou Sangare'yi görevlendirmişti.

Görevinden askeri müdahaleyle uzaklaştırılan Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum hükümeti tarafından da BM'ye ayrı bir başvuru yapılmıştı.

Nijer'den yapılan 2 farklı başvuru nedeniyle bu ülkeden hiçbir isim Genel Kurul konuşmacı listesine alınmamıştı.

Nijer'deki askeri yönetim bu durumdan BM Genel Sekreteri Guterres'i sorumlu tutmuş ve Guterres'i Nijer'in 78. BM Genel Kurulu'na tam katılımını engellemek ve görevini kötüye kullanmakla itham etmişti.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric ise suçlamalara ilişkin yaptığı açıklamada, bir ülkeden BM Genel Kurulu'na katılım için gerçekleştirilen başvurulardaki kimlik bilgilerinin çelişmesi durumunda, konunun Genel Kurul Yetki Komitesine havale edildiğini söylemişti.

Dujarric, kimin katılıp katılmayacağına Genel Sekreter Guteress'in değil komitenin karar verdiğini belirtmişti.

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