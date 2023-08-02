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Dünya

Nijer'e karşı yapılacak olası bir askeri müdahaleye İtalya karşı çıkıyor

İtalya, Nijer'de askeri cuntayı devirmeye yönelik Batı kaynaklı olası bir askeri müdahaleye taraftar olmadığını açıkladı.

AA2 Ağustos 2023 Çarşamba 15:12 - Güncelleme:
Nijer'e karşı yapılacak olası bir askeri müdahaleye İtalya karşı çıkıyor
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Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, İtalyan kamu yayıncısı Rainews24 kanalına verdiği demeçte, Nijer'de diplomasinin hakim olması ve demokrasinin yeniden tesis edilmesi için çalışılması gerektiğini belirtti.

Ülkeye olası bir askeri müdahaleye taraftar olmadıklarını söyleyen Tajani, "Neo-sömürgecilik olarak algılanacağı için Batı kaynaklı herhangi bir askeri müdahale ihtimal harici tutulmalıdır." dedi.

- NİJER'DEKİ DARBE

Nijer'de Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum, 26 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurlarınca alıkonulmuş ve gece saatlerinde asker yönetime el koyduğunu duyurmuştu.

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Omar Tchiani, 28 Temmuz'da Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP) isimli cuntanın liderliğini üstlendiğini ve geçiş hükümetinin başına geçtiğini açıklamıştı.

Bazum, 26 Temmuz'dan bu yana şahsi konutunda tutuluyor.

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