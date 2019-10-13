Nijer-Türkiye Dostluk Hastanesinde doğan ilk bebeğe 'Emine' adı verildi

Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Nijer ziyaretinde talimatını verdiği ve eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde inşası tamamlanan Nijer-Türkiye Dostluk Hastanesinde ilk doğum gerçekleşti.

Sağlık Bakanlığınca işletilen, inşaatı ve donanımı TİKA tarafından tamamlanan 44 yataklı hastanede, yakın zamanda hasta kabulüne başlandı. Çarşamba gece yarısından birkaç dakika sonra hastanede ilk doğum gerçekleşti.