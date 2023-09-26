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Dünya

Nijerya 12 yeni savaş helikopteri alacak

Nijerya'nın, artan terör örgütleri ve çete üyeleriyle mücadeleyi artırmak için 12 yeni savaş helikopteri satın alacağı bildirildi.

AA26 Eylül 2023 Salı 21:49 - Güncelleme:
Nijerya 12 yeni savaş helikopteri alacak
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Nijerya Kara Kuvvetleri Komutanı Taoreed Lagbaja, yaptığı açıklamada, ülkedeki terör örgütleri ve çete üyeleriyle mücadele için Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu'nun, 12 yeni savaş helikopteri satın alınmasını onayladığını belirtti.

Lagbaja, satın alınacak 12 "MD 530F Cayuse" tipi savaş helikopterinin, operasyonlar sırasında kara birliklerinin çevikliğini, yanıt verebilirliğini ve etkinliğini artırmak için kurulan Nijerya ordusu havacılık birimini operasyonel hale getireceğini kaydetti.

Helikopterlerin ortak ve koalisyon birliklerinin genel operasyonel başarısına da katkıda bulunacağını söyleyen Lagbaja, ordunun terör ve silahlı çete üyeleriyle mücadelede kararlı olduğunu ifade etti.

Nijerya, son zamanlarda ülkenin farklı bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya bulunuyor.

Bu gruplar, son zamanlarda düzenlenen operasyonlara rağmen ülkede hala ciddi güvenlik sorunu oluşturuyor.

Nijerya hükümeti, geçen yıl ülkedeki güvensizlikle mücadele etme kapasitesini artırmak için toplamda 54 savaş uçağı, helikopter ve insansız hava aracı teslim almayı beklediklerini açıklamıştı.

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