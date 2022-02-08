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Dünya

Nijerya 2 milyon doz Johnson and Johnson aşısını teslim aldı

Nijerya'ya, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında Amerikan ilaç şirketi Johnson and Johnson'ın (J&J) ürettiği aşıdan 2 milyon doz ulaştı.

AA8 Şubat 2022 Salı 00:55 - Güncelleme: 8 Şubat 2022 Salı 00:55
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Avrupa Birliği tarafından gönderilen 2 milyon doz aşı, başkent Abuja'da yetkililere teslim edildi.

Nijerya Ulusal Sağlık Hizmetleri Ajansı (NPHCDA) Direktörü Faisal Shuaib, yaptığı açıklamada, hükümetin ayrıca salgınla mücadelede AFREXIM bankası aracılığıyla 39 milyon dozdan fazla J&J aşısı tedarik ettiğini söyledi.

Shuaib, Avrupa Birliğinden teslim alınan aşıların ülkenin Kovid-19'la mücadelede yardımcı olacağını ifade etti.

Nijerya hükümeti, ülkeye gönderilen bir milyondan fazla doz AstraZeneca aşısını, son kullanma tarihinin geçmesi nedeniyle Aralık 2021'de imha etmişti.

Hükümet, bundan sonra son kullanım süresi az olan aşıları kabul etmeyeceğini açıklamıştı.

Afrika'nın en kalabalık ülkesi Nijerya'da, salgının başından bu yana 253 bin 727 kişi virüse yakalandı, 230 bin 126 kişi sağlığına kavuştu, 3 bin 139 kişi ise yaşamını yitirdi.

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