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Dünya

Nijerya, Afrika Kalkınma Bankasından 134 milyon dolar kredi aldı

Nijerya hükümeti, ülkenin tarımsal üretimini artırmak amacıyla Afrika Kalkınma Bankasından (AfDB) 134 milyon dolar kredi aldığını duyurdu.

AA14 Kasım 2024 Perşembe 20:38 - Güncelleme:
Nijerya, Afrika Kalkınma Bankasından 134 milyon dolar kredi aldı
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Tarım ve Gıda Güvenliği Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Tarım ve Gıda Güvenliği Bakanı Abubakar Kyari, ülkenin Cross River eyaletinde düzenlenen "Kurak Mevsimde Ulusal Tarım" başlıklı programa katıldı.

AFDB'DEN 134 MİLYON DOLARLIK KREDİ TEMİN EDİLDİ

Kyari, burada yaptığı açıklamada, hükümetin ülkede başta tohum ve tahıl sektörü olmak üzere tarımsal üretimin artırılması amacıyla AfDB'den 134 milyon dolarlık krediyi temin ettiğini belirtti.

Bakan Kyari, fonun çiftçilere destek sağlayarak üretimi artıracağını ve bu sayede ulusal gıda güvenliğini güçlendireceğini söyledi.

ACİL DURUM İLAN EDİLDİ

Kyari, hükümetin, tüm Nijeryalıların kaliteli ve besleyici gıdalara uygun fiyatlarla erişebilmesini sağlamak amacıyla gıda üretimi konusunda acil durum ilan ettiğini bildirdi.

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