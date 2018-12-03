Nijerya Devlet Başkanı Buhari iddiaları yalanladı: Ölmedim, bu gerçek benim

Ülkede, geçen yıl İngiltere'de 5 ay tedavi gören Buhari'nin aslında öldüğü ve yerine başka birinin geçtiği söylentileri yayıldı.

Buhari'nin hastalığı açıklanmamış, ülkeye döndükten sonra Şubat ayında gerçekleşecek seçimlere hazırlandığı belirtilmişti.

Özellikle sosyal medyada Buhari'nin yerine kendisine benzeyen ve Sudanlı olan Jubril isimli birinin geçtiği iddia edildi.

Bu teoriyi desteklemek için herhangi bir kanıt sunulmazken, iddianın dillendirildiği videolar Facebook ve Youtube'da binlerce kez izlendi.