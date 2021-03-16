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Dünya

Nijerya, Emirates Hava Yolları'nın uçuşlarını durdurdu

Nijerya, Emirates Hava Yolları şirketinin, sürekli olarak PCR testi olmayan yolculara uçuş izni vermesi nedeniyle, ülkeye uçuşlarını geçici olarak askıya aldı.

AA16 Mart 2021 Salı 12:53 - Güncelleme: 16 Mart 2021 Salı 12:53
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Havacılık Bakanı Hadi Sirika, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) ilgili haftalık basın toplantısında yaptığı açıklamada, Emirates Hava Yolları'nın, hükümetin koyduğu ülkeye giriş yapacak yolcuların 72 saat önce Kovid-19 testi yapma kuralına uymadığını belirtti.

Emirates Hava Yolları'nın, PCR testi olmayan yolcuları sürekli olarak Nijerya'ya getirdiğini kaydeden Sirika, "Bu nedenle hükümetin aldığı karara göre, Emirates'in, 17 Mart'tan itibaren Nijerya'daki operasyonları askıya alındı." dedi.

Sirika, hükümetin, Almanya'nın Lufthansa havayolu şirketiyle yapılan anlaşma sonucunda da şirkete uygulanan uçuş yasağının kaldırıldığını duyurdu.

Almanya ve Fransa gibi bazı ülkeler, Nijeryalılara ülkeye giriş yasağı koymuştu. Buna karşın Nijerya hükümeti de, bu ülkelerin hava yollarına uçuş yasağı getirmişti.

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