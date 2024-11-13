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Dünya

Nijerya, eski devlet başkanının hazineden kaçırdığı paraları geri aldı

Nijerya Sivil Toplum Yasama Danışmanlığı Merkezi, yurt dışına kaçırılan para ve mücevherlerin de aralarında bulunduğu en az 5 milyar dolar değerindeki 'mal varlığını' son 25 yılda hazineye geri koyduğunu bildirdi.

AA13 Kasım 2024 Çarşamba 18:17 - Güncelleme:
Nijerya, eski devlet başkanının hazineden kaçırdığı paraları geri aldı
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CISLAC Yöneticisi Auwal Musa Rafsancani, "Nijerya'nın Varlıklarının Geri Alınmasına İlişkin Ortak Afrika Pozisyonu" kapsamında basına açıklama yaptı.

Rafsancani, Nijerya'nın kayıt dışı olarak yurt dışına kaçırılan varlıklarının geri alınması için çalışmalara devam ettiklerini belirtti.

25 yılda Nijerya'nın, İsviçre ve ABD'den iade edilen önemli meblağlar da dahil olmak üzere 5 milyar dolardan fazla çalıntı mal varlığını geri aldığını dile getiren Rafsancani, eski Devlet Başkanı General Sani Abacha'nın çaldığı yüz milyonlarca doların, yıllarca süren uluslararası müzakereler sonunda Nijerya'ya geri gönderildiğini söyledi.

Rafsancani, geri kazanımlara rağmen iade edilen varlıkların yönetiminde zorluklar yaşandığını ve vatandaşlar ile sivil toplumun katılımını sağlamak için hala önemli adımlar atılması gerektiğini vurguladı.

Geri alınan varlıkların kaybolmasıyla veya bunlarla ilgili hesap verilememesiyle ilgili endişeli olduğuna işaret eden Rafsancani, özellikle yerel düzeyde şeffaflık sorununun devam ettiğini belirtti.

Rafsancani, Nijeryalıların, yolsuzluğun gerçek mağdurları olarak geri alınan varlıkların faydalarını görmeyi hak ettiğini söyledi.

Hükümet, ülkede 1993-1998 yıllarında devlet başkanlığı görevini yürüten General Abacha tarafından İsviçre ve Amerika gibi ülkelere kaçırılan paraların iadesi için çabalıyor. Abacha, 5 yıllık görev süresi boyunca kamudan yaklaşık 5 milyar dolar çalmakla suçlanıyor. Söz konusu paraların 1998'den bu yana 3,6 milyardan fazla kısmı Nijerya hükümetine iade edildi.

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