İSTANBUL 13°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Şubat 2022 Cuma / 16 Recep 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,5911
  • EURO
    15,4674
  • ALTIN
    829.157
  • BIST100
    2009.99
Dünya

Nijerya, Gmail, Yahoo ve Hotmail kullanmayacak

Nijerya hükümeti, resmi yazışmalarda Gmail, Yahoo ve Hotmail kullanılmasını yasakladı.

AA17 Şubat 2022 Perşembe 23:01 - Güncelleme: 17 Şubat 2022 Perşembe 23:01
ABONE OL

Nijerya İletişim ve Dijital Ekonomi Bakanı İsa Ali Pantami, yaptığı açıklamada, hükümetin, resmi iletişimleri korumayı amaçlayan politikayı onayladığını belirtti.

Pantami, resmi iletişim için Gmail, Yahoo mail, Hotmail ve diğerleri gibi genel internet alanlarının kullanılmaması için devlet kurumlarına talimat verildiğini söyledi.

Bugün bazı devlet kurumlarında özel e-posta kullanarak resmi yazışmalar yaptıklarını altını çizen Pantami, "Bunlar artık hükümet tarafından hoş görülmeyecek. Herhangi bir resmi iletişim, resmi bir e-posta kullanılarak yapılmalı ve bu e-posta '.gov.ng.' olmalı. e-postalarda en önemlisi ulusal kimliğimiz olan '.ng' olmalı." dedi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.