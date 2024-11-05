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Dünya

Nijerya Hükümeti'nden kesin talimat: Gözaltındaki çocukları bırakın

Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu, geçtiğimiz yıl ağustos ayında düzenlenen 'hayat pahalılığı' protestolarında gözaltına alınan 52 çocuğun serbest bırakılması talimatını verdi.

AA5 Kasım 2024 Salı 01:41 - Güncelleme:
Nijerya Hükümeti'nden kesin talimat: Gözaltındaki çocukları bırakın
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Enformasyon Bakanı Mohammed Idriss, gazetecilere yaptığı açıklamada, Tinubu'nun polis şefine, gözaltında tutulan çocukların serbest bırakılması talimatı verdiğini belirtti.

Idriss, Tinubu'nun bu talimatı "demokrasiye olan derin bağlılığı" nedeniyle ve reşit olmayanlara karşı açılan davaya halel getirmeksizin verdiğini söyledi.

Nijerya'da benzin sübvansiyonunun kaldırılmasının ardından ülkede artan hayat pahalılığına karşı 1-10 Ağustos'ta düzenlenen protestolarda Rus bayrağı kaldırdığı gerekçesiyle 52 çocuk gözaltına alınmıştı.

52 ÇOCUK 10 AYRI SUÇTAN YARGILANIYOR

Ülkede 4 aydır gözaltında tutulduktan sonra mahkemeye çıkarılan 12-16 yaşlarındaki 52 çocuk, aralarında terörizm ve hükümeti devirmeye teşebbüsün de yer aldığı 10 ayrı suçtan yargılanıyor.

İnsan hakları örgütleri çocukların serbest bırakılması çağrısında bulunurken, aileleri ise mahkemenin belirlediği kefalet ücretini ödeyemeyeceklerini ifade ediyor.

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