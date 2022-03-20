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Dünya

Nijerya hükümetinden şiddet mağdurlarına 1 milyon dolar gıda desteği

Nijerya hükümeti, Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) aracılığıyla ülkenin kuzeyindeki şiddet mağdurlarına yönelik gıda yardımı için 1 milyon dolar destek verdi.

AA20 Mart 2022 Pazar 18:04 - Güncelleme: 20 Mart 2022 Pazar 18:04
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Nijerya hükümeti ve ECOWAS tarafından yapılan ortak yazılı açıklamada, hükümetin, Dünya Gıda Programının ülkenin kuzeyindeki eyaletlere yönelik başlattığı gıda yardımı kampanyası kapsamında 1 milyon dolar destek verdiği belirtildi.

Açıklamada, bu fonla ülkenin Zamfara, Katsina ve Borno eyaletlerinde halkın gıda ve beslenme ihtiyaçlarının karşılanacağı kaydedildi.

Ülkenin kuzeyinde artan şiddet olaylarının hayatı olumsuz etkilediğine işaret edilen açıklamada, "Etkilenen bu eyaletlerde, sürekli çatışmalar dışında iklim şokları, yüksek gıda fiyatları ve düşük hane halkı satın alma gücü, insanların kendi kendilerini besleme yeteneklerini baltalıyor." ifadelerine yer verildi.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

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