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Dünya

Nijerya hükümetinden yakıt sübvansiyonu için yeni karar

Nijerya hükümeti, ülkede yakıt sübvansiyonunun kaldırılma kararının süresiz olarak askıya alındığını bildirdi.

AA26 Ocak 2022 Çarşamba 00:22 - Güncelleme: 26 Ocak 2022 Çarşamba 00:22
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Maliye, Bütçe ve Ulusal Planlama Bakanı Zainab Ahmed, yaptığı açıklamada, hükümetin yakıt sübvansiyonuna ilişkin kararını askıya aldığını ve bu amaçla fon sağlamak için 2022 bütçesini değiştirmeye çalışacağını belirtti.

Ahmed, hükümetin daha önce planlandığı gibi temmuz ayında yakıt sübvansiyonunu kaldırmayacağını ifade etti.

Öte yandan, Nijerya İşçi Konfederasyonu (NLC) ve Ticaret Birliği Kongresi (TUC), yakıt sübvansiyonu nedeniyle 27 Ocak'ta ülke genelinde yapılması planlanan protestolardan vazgeçti.

Hükümet, temmuzda yakıt sübvansiyonunun kaldırmayacağını ve onun yerine yoksullara aylık 12 dolar (5 bin naira) ulaşım hibesi vereceğini açıklamıştı.

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